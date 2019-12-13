超齡做新星！「花木蘭」劉亦菲睇公主表忠誠

有「最靚小龍女」之稱的內地女星劉亦菲，去年以「十八般武藝」K.O.近千對手，贏得迪士尼真人版《花木蘭》女主角，為演活代父出征的花木蘭，她不惜「卸下」仙氣，素顏或化邋遢妝拍戰場戲。可惜打生打死近一年，首條預告片反應卻不似預期，除被網民轟內容跟史實不符，花木蘭的「白面新娘裝」更被指似「女版Joker」，加上她發表政見引起「罷睇」及「易角」風波，電影更一度傳出重拍！

入戲院似Fans

「公主菲」萬人插，卻無阻她延續11年前的荷里活夢！近日《花木蘭》在美國電影資料網IMDb公布的「10部影迷最期待電影」中排第6，其角色亦穩如泰山，更獲美國傳媒選為「荷里活新星」之一！25名來自世界各地的新星中，32歲的她年紀最大，還是唯一一位中國女星，入選的還有另一位19歲迪士尼公主、主演真人版《小魚仙》的黑人女歌手Halle Bailey，造就兩位「公主」平起平坐！為對迪士尼家族表忠誠，劉亦菲日前抽空偕好友捧動畫《魔雪奇緣2》場，更如小粉絲般在海報前賣萌，有網民留言：「花木蘭、艾沙、安娜三位迪士尼公主終於同框了！」

傳唱埋主題曲

據知《花木蘭》正做後期製作，曾揚言不會唱主題曲的劉亦菲，卻與美國音樂人Matthew Wilder在錄音室合照，對方更留言：「Recording "Reflection" with Yifei（Mulan）for 2020 release」，疑為主題曲《幻影》錄音。