東方日報C1：蔡一鳳入稟向趙薇老公追債2億

名媛蔡一鳳早前於社交平台公開向「知名女星的丈夫」追債，指對方連本帶利拖欠近6億元，由於沒有開名，不少網民對該人之身份相當好奇。昨日，蔡一鳳入稟高院追討2億元，並將趙薇老公黃有龍列為第二被告，令對方身份終極曝光！據悉，蔡一鳳已聘請名狀打官司，誓要討回公道！

亞視前執行董事盛品儒的名媛太太蔡一鳳（Michelle），今年7月底於社 交平台公開向一名「知名女星的丈夫」追債，指對方向其家人借下巨款， 至今連本帶利欠債近6億港元，今年初已入稟高等法院，指報稱居於新加坡的被告CHOW HAI YEN曾交給她一張支票，兌現支票時卻遭「彈票」。

「找數就和解」

案件昨日有新進展，蔡一鳳入稟追討近2億元，其中一位被告是內地女星趙薇的老公黃有龍，令對方身份曝光！據知，雙方沒有出庭，只派律師作代表。趙薇夫婦身家豐厚，高峰期達78億港元，不過，兩人共同開設之內地公司，去年被中證監重罰，並禁入證券市場五年。除此之外，亦有指他們的公司於內地涉及五百多宗索償官司，訴訟金額涉及約6,500萬港元。

蔡一鳳今次興訟涉及數億元的官司，據知已聘請名狀作為代表律師。對於入稟一事，她昨日回覆表示：「法院已批准將黃有龍列為第二被告。 （黃有龍有冇主動聯絡你？）冇聯絡我。（即係最終要法庭解決？冇和解方法？）係，有信心取回錢。其實和解好簡單，畀錢就和解，找數就和解。（家人有冇覺得信錯人？）借錢當是生意來往，有利息，做生意一定有風險。」

據知，當初蔡一鳳收到三張支票，合共1.8億元，惟第一張便遭銀行彈票，對方應承會還錢，最後卻不了了之。問到事件會否牽涉到對方太太趙薇？蔡一鳳說：「家人無辜，做人要平常心。」有指對方律師要求押後出庭，蔡一鳳直言不會為此影響心情：「對方已經由今年2、3月，我入稟法院提告拖到依家，預咗喇！」

6千萬支票被「彈票」

今年7月30日晚，蔡一鳳於社交網鬧爆，指4年前有「知名女星老公」向其家人借了3億7千多萬，拖拖拉拉還了1億5千多萬，尚欠2億2千多萬多年來一直沒有清還，當時她還附上計算表，以24%年利率計算，指連本帶利已欠5億8千多萬元。她透露對方有開支票作抵押，但當中6千萬被彈票，她惟有訴諸法律，還指對方用一個奇怪理由拒絕還錢， 她寫道：「他說他把欠我們家的錢拖到了2017年底，就還給了我們 的朋友，所以他錢還清了，這個是甚麼道理？我怎麼都聽不懂？」 案件編號： HCA 474/2019

趙薇頻接真人騷

趙薇憑1998年播出的內地劇《還珠格格》飾演小燕子一角紅遍亞洲各地，多年來一直醉心演藝工作，2013年更首次擔任導演執導《致我們終將逝去的青春》，至今在圈中仍相當活躍。近年她更參與不少內地綜藝節目，在真人騷《中餐廳》的第一、二季擔任店長，與黃曉明、周冬雨、蘇有朋等合作，大受歡迎。至近期於真人騷《演員請就位》中擔任導師，向後輩藝人的演出作出評價，深受觀眾喜愛。

電影方面，她身兼監製及演員，聯同影帝葛優等合演英皇電影《兩只老虎》，更會為片尾曲《可以》大開金口，日前電影在北京舉行首映，人緣甚佳的她更獲《還珠》好拍檔蘇有朋、陳志朋、「容嬤嬤」李明啟等現身撐場！

生活奢華識享受

【身家逾20億】名媛蔡一鳳是擁有西班牙血統的菲律賓華僑，家族經營房地產、金融生意，據了解其家族曾於福建開設銀行，外間估計身家超過20億港元。從事珠寶生意的她，不時與丈夫盛品儒周遊列國享受生活。

【名牌袋值逾2千萬】蔡一鳳最高峰期擁有四十多個同品牌的名貴手袋，估計總值2千多萬元，需要騰出一個房間長期開冷氣來安置。前年她有感需要時間打理，決定割愛，免費送出三十多個手袋給其珠寶店的高消費客人，自己僅留十餘個限量版，包括價值43萬港元的櫻花色鱷魚皮款式。

【300萬裝修廚房】蔡一鳳在赤柱擁有巿值過億元的豪宅別墅，單是廚房裝修費已高達300多萬元，客廳可供20人使用的名牌餐桌價值逾百萬，招呼賓客的20套餐具亦逾百萬元。今年10月豪宅失火，當中價值約200萬的傢俬電器報銷，當時其夫盛品儒表示「燒咗少少嘢，最緊要人冇事。」而早前她斥資3千多萬於柴灣購入千呎屋，供海外員工入住。

【六人照顧龍鳳胎】去年誕下龍鳳胎的蔡一鳳，當時聘請了五名工人和一名陪月服侍，相當大陣仗。

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