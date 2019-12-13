「糖兄妹」合體迎10周年　黃山怡孭起成頭家

「糖妹」黃山怡於2010年與「糖兄」潘雲峰組成糖兄妹出道，2014年開始分開發展，相隔5年終再合體！問到感覺跟以前有何不同？糖妹說：「成熟咗好多！呢幾年一直有喺幕後合作， 例如廣告歌、電影配樂，累積經驗，我哋對自己嘅嘢有信心咗，夠薑講自己首歌真係好聽。近年至發覺原來自己對自己嘅肯定都幾緊要，唔一定要人哋肯定你，都要肯定咗自己先。」講到合體原因，她笑言因為明年出道10周年：「難得一個組合唔係結婚、唔係親生兄妹都一齊10年，值得慶祝，唔知能唔能夠搞到音樂會，但公司畀咗好多Budget我哋去拍MV 。」

學講嘢保住把聲

談及工作忙碌，又要拍節目及廣告等，可會少了時間在音樂方面？糖妹坦言一直有寫歌，不過由於工作忙，反而更注意保養嗓子：「好多人講嘢講沙把聲，我係其中一個，情緒到咗就不受控制，所以近排專登去學講嘢，學點用氣，同唱歌完全係兩個系統。（學成點？ ）好咗好多，起碼唔會講到聲都沙埋。」

問到是否豬籠入水？糖妹笑說：「咪畀晒我細佬，供佢讀書，終於捱到Last Year。」最近升呢租住南區豪宅的她，之前提過想買樓給家人，問儲到首期未？她說：「睇你買咩樓咋喎！我一 直有留意，畢竟依家係一家之主，投資呢方面唔急，量入為出。（諗住幾時買到樓？）我覺得差唔多㗎喇！有嘅話一定大事宣傳，總之買樓會將貨就價，冇諗住買新盤，而且周邊配套好重要，要適合兩位老人家。依家努力中，但都要睇細佬讀書讀成點，如果佢想讀Master就畀佢。」

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