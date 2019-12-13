亞姐羅思雅帶眼識人　張雯驚被揭黑歷史

出爐亞洲小姐三甲羅思雅（中）、張雯（右）及 范莎莎（左）曾被港姐淘汰，但她們仍不放棄，毅然轉戰亞姐，最終成功跑出圓選美夢。

亞洲小姐冠軍羅思雅、亞軍張雯、季軍范莎莎於上月正式出爐，三人命運相同，同樣有敗走港姐的經驗，曾三戰港姐的范莎莎坦言：「我一直都好堅定要嘗試選美，其實每間公司都有自己想搵嘅人選，落選港姐唔代表自己能力唔得，反而我覺得亞視好有人情味，好將就我哋。」

范莎莎暗戀暖男

談到感情世界，她們表示目前是單身，羅思雅說：「我之前喺參選前已經分咗手，依家我 個戒心強少少，如果有人嚟接觸 我嘅話，我會擔心佢係咪因為 他原因，所以要觀察耐啲睇吓相唔相處到，先開始發展。」

而范莎莎竟大膽地在鏡頭前間接表白：「我有暗戀、鍾意嘅人，依家觀察中，佢性格上都係 個體貼暖男。」當選後成為公眾人物，問到會否怕被揭黑歷史？羅思雅直言：「我唔擔心，過往拍拖嘅經歷都係人之常情，唔算係黑歷史，除非嗰個人好唔鍾意我啦！」

而張雯則笑說：「拍拖情史就唔太擔心，不過我中學時期好醜樣，比較唔識打扮，真係黑歷史，但我都唔會Care，依家靚女咪得囉！」談到未來發展方向，三人皆希望有機會拍劇，張 雯說：「上年有去睇王祖藍賀歲 片，我個人鍾意輕鬆歡樂嘅感 覺，想嘗試喜劇。」

場地：Mini Hotel CausewayBay

化妝 : Gary Cheng @helpmakeup

髮型 : Sukey Lai @Novel Workshop