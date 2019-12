竟然唔係PSY！YouTube公布十年點擊率最高MV

2019年就快成過去,YouTube剛公布2010年至2019年十大最受歡迎而點擊率最高的MV。結果,兩大拉丁男歌手Luis Fonsi與Daddy Yankee合唱的熱爆歌曲《Despacito》以逾65億點擊率成為過去10年最多人點擊的MV!

十大位置中,只有英國唱作天王Ed Sheeran有兩首歌入圍,包括2017年的《Shape of You》及《Thinking Out Loud》分別排第2位及10位。其中第2位的《Shape of You》的點擊率高達逾45億次!而排第3位就是Wiz Khalifa為電影《狂野時速7》(Furious 7)的《See You Again》。韓國天王PSY2012年紅遍全球的洗腦歌《GANGNAM STYLE》以逾34億次點擊率排第5位。

此外,Justin Bieber的《Sorry (PURPOSE : The Movement)》、Maroon 5的《Sugar》、Katy Perry的《Roar》與OneRepublic的《Counting Stars》等hit歌都榜上有名排十大!