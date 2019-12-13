T.O.P舊愛韓瑞希遭家暴　同性密友叉頸恐嚇

韓團Big Bang成員T.O.P的舊愛韓瑞希，前年被爆與T.O.P一起吸大麻而被判監3年及緩刑4年。是非不絕的她於今年10月突然自爆與同性密友鄭多恩拍拖，更頻頻晒合照放閃，鄭多恩亦曾於大前年涉吸冰毒，被判監一年零10個月。

而韓瑞希昨晚突然在Instagram（IG）公開與友人對話截圖：「姐姐，鄭多恩想殺我，點算好？我喊住講對唔住，但佢開始有啲唔正常，我只係覺得好辛苦話想死，想佢救救我，但佢將我壓喺地板上辱罵，用手捏我頸，又話會親手殺死我，依常理來說，可以理解嗎？對於話想死嘅人，可以咁樣對待嗎？」友人亦很擔心韓瑞希的狀況，着她去醫院及與鄭多恩分手。雖然韓瑞希僅上傳一分鐘便刪文，但很快便被網民截圖瘋傳。

韓瑞希之後再展示自己手指及手臂有明顯紅腫及瘀傷，並留言着網民不用擔心：「唔係乜大件事，我有用手掩臉，所以塊面冇乜事，只係頭同頸有點痛，我好堅強，不用擔心。」但有網民翻舊帳，發現鄭多恩於2012年與前女友分手時也曾使用暴力。