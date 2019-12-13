美雜誌選年度最差電影　李安章子怡新作入圍

2019年即將結束，美國娛樂雜誌《Entertainment Weekly》公布2019年十大最佳與最差電影，結果，韓國名導演奉俊昊執導的《上流寄生族》獲選最佳電影。至於最差方面，就係奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）與安妮希芙威（Anne Hathaway）合演的懸疑片《Serenity》。此外，台灣名導演李安的動作片《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）同章子怡有份演的怪獸大片《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）都入圍排第2及3位，認真慘情！

另方面，美國電影雜誌《Hollywood Reporter》亦公布十年來十部爛片，其中包括《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）、《吸血鬼獵人：林肯》（Abraham Lincoln: Vampire Hunter）、《天煞西部反擊戰》（Cowboys and Aliens）、動畫《Emoji大冒險》（The Emoji Movie）、《神風終極戰士》（The Last Airbender）、《喪星玩轉荷里活》（Movie 43）、《爭女特務王》（This Means War）以及阿當桑迪拿（Adam Sandler）所有電影。