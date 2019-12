美雜誌選年度最差電影　李安章子怡新作入圍

2019年即將結束,美國娛樂雜誌《Entertainment Weekly》公布2019年十大最佳與最差電影,結果,韓國名導演奉俊昊執導的《上流寄生族》獲選最佳電影。至於最差方面,就係奧斯卡金像影帝馬修麥康納希(Matthew McConaughey)與安妮希芙威(Anne Hathaway)合演的懸疑片《Serenity》。此外,台灣名導演李安的動作片《雙子任務:疊影危機》(Gemini Man)同章子怡有份演的怪獸大片《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of the Monsters)都入圍排第2及3位,認真慘情!

另方面,美國電影雜誌《Hollywood Reporter》亦公布十年來十部爛片,其中包括《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)、《吸血鬼獵人:林肯》(Abraham Lincoln: Vampire Hunter)、《天煞西部反擊戰》(Cowboys and Aliens)、動畫《Emoji大冒險》(The Emoji Movie)、《神風終極戰士》(The Last Airbender)、《喪星玩轉荷里活》(Movie 43)、《爭女特務王》(This Means War)以及阿當桑迪拿(Adam Sandler)所有電影。