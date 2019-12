美國索模Kendall Jenner在今季最後一集家族真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》中扮妹妹Kylie Jenner搞笑。佢除咗戴住Kylie款色嘅假髮之外,亦用阿妹出品嘅化妝品亂搽仲連棚牙都搽埋,即變成孖膶腸!Kendall笑住話Kylie嘅產品搽喺皮膚感覺好amazing,仲爆晒粗話感覺好X正!Kendall仲玩唔夠,之後仲打畀阿妹同佢玩FaceTime,Kylie傻下傻下唔知家姐喺度笑緊佢。