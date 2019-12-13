同蝦頭打老虎爆笑　錢嘉樂遭羅冠蘭禁爆肚

藝人錢嘉樂、蝦頭（楊詩敏）、袁偉豪、黃智雯、袁富華、羅冠蘭和康華等為舞台劇《今晚打老虎》綵排，眾人上演一場群戲。嘉樂和蝦頭受訪談及首次合作，兩人大呼好開心，嘉樂指蝦頭愛笑，蝦頭回應：「佢好幽默，氹得啲女仔好歡喜。」嘉樂說：「唔淨係女仔，係所有工作人員。」問排戲可有爆肚？蝦頭讚嘉樂已背好所有台詞，嘉樂則說：「我不停爆（肚），我想搵劇本可以點樣好玩啲，但冠蘭姐唔想爆肚，同佢排戲時佢叫我好爆晒，mark低晒我啲爆肚位，叫我正式唔好再爆。」

將歡樂帶畀香港人

改編自2009年無綫電視劇《王老虎搶親》的舞台劇，10年後可以將這個劇搬上舞台，嘉樂提到劇集版陳鍵鋒的女裝扮相唯妙唯肖，而現今飾演這個角色的袁偉豪扮女裝都好靚。問老婆湯盈盈及囡囡可會捧場？嘉樂幽默回答：「佢哋夠膽唔嚟！我想囡囡嚟睇，難得爸爸做舞台劇，我睇大女喺學校唱歌，希望佢支持番爹哋，幾好嘅親子活動。」問可擔心演出會受到社會運動的影響？嘉樂坦言：「雖然依家氣氛咁，但香港總要娛樂，希望我哋做先，過年前將歡樂帶畀香港人。」