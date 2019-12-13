袁偉豪黃智雯跳辣身舞　張寶兒日日監場？

—藝人袁偉豪（Ben）及黃智雯（Mandy）為舞台劇《今晚打老虎》綵排，問到演出舞台劇難不難？Mandy表示：「因為場地大過錄影廠好多，同埋袁富華提醒我哋要散發energy，要最後嗰行嘅人都feel到，所以要調節。」Ben亦謂舞台劇有一定的難處，但都是與平時拍劇差不多。講到舞台劇不能NG，他謂：「都係，同埋每次出場前都會緊張，會想去廁所，同埋獨腳戲唔記得對白要靠自己兜，有對手就可以靠佢幫幫手。」

Mandy就表示有場戲會與Ben在閨房，又唱又跳，跳雙人舞，很多身體接觸，她表示：「記得拍《三個女人一個「因」》時同佢即時諗動作跳舞嘅場口，有少少辣身舞，所以唔擔心今次都有身體接觸。」問到今次尺度去到邊？Ben笑言：「同Mandy夾呢啲身體接觸戲我又冇乜所謂，我應該講聲多謝添，益晒啲老友。（使唔使同女友張寶兒備案？）唔使啦，可能佢日日坐到最遠個角落監場。」Mandy又叫Ben露肌肉：「你拍《使徒行者3》train咗啲肌肉，唔好吝嗇。」Ben笑言：「冇呀，show你個頭。」Mandy即笑言：「舞台上咩都有可能發生，你打定底。」Ben即還擊：「你小心啲。」