演殺人犯以為真係殺咗人　城城靠囡囡即冧晒

藝人郭富城（城城）出席「『不正常』角色的演、練、變」座談會，他表示很榮幸可以應香港電影評論學會之邀參與，今次主要跟大家分享如何演繹比較顛覆的角色，希望透過講座分享自己的心路歷程。城城較常演出沉重的角色，問他會否想演出開心的角色？他坦言：「好少人搵我拍喜劇，可能將來係呢個路線，我其實好鍾意。（你有冇喜感？）唔知呢？」

他稱近幾年無論導演或投資者都愛找他演出比較複雜及自己從未試過的角色，也是一個挑戰，演喜劇的話就要遇到合適劇本，是姻緣際會。他坦承複雜角色的演繹空間較闊，亦更有考驗：「記得14年前拍《父子》嘅時候，譚家明唔止係一個好導演，仲係個好老師，佢不斷鞭策我，叫我要嘗試多啲困難角色去挑戰自己，咁多年來我都將呢番說話放喺心，我盡量唔會重覆自己嘅角色。」

至於有否試過難以抽離角色？城城坦言拍畢電影初期最難抽離：「最難忘係拍《殺人犯》，戲入面我真係殺咗人，我會發夢自己好似殺咗人，瞓醒時好驚會問自己係咪殺咗人，到清醒後知道係發夢會鬆一口氣。（有冇試過抽離唔到要睇心理醫生？）又冇咁誇張。我會調節，例如做運動同賽車，因為賽車要好集中，個角色就會慢慢離開。但演繹顛覆角色係要投入角色同忘我，拍攝時我哋唔可以畀個角色太離開自己，要一直喺個狀態入面，咁就會得心應手。所以有好有唔好，如果我經常都拍歇斯底里同殺人犯角色就死得，不過經過咁多年會自己識調節。（囡囡一叫爸爸就番嚟？）一叫爸爸就冧晒。」