C君做老襯！陸永揭揀唐詩詠做大妗姐之謎

組合農夫成員C君迎娶拍拖4年的DJ黃天頤，C君的好拍檔陸永擔任伴郎，兄弟團圈中好友包括蕭正楠、黃翠如夫婦、洪永城，而唐詩詠則做大妗姐。

陸永表示C君的婚禮好破格，竟然搵唐詩詠做大妗姐，詩詠笑說：「佢兩公婆好有勇氣。」陸永解譯因為翠如已做兄弟，唔想太多女人做兄弟，而姊妹團又滿額，但詩詠在朋友圈子地位確實好重要，惟有安排她做大妗姐，陸永仲讚詩詠做得好好，好快上手，詩詠即大呻說：「都好難做，好驚，又要睇又要背吉利說話，啲說話難背過拍劇台詞，最驚講錯親戚名，加上啲字又要押韻，啲兄弟又唔易服侍，所以搞到我好驚。」

同奶奶撞衫？

詩詠大妗姐Look一身紅色噹噹，她表示是應一對新人要求，由於婚禮好破格，C君想她由頭紅到落尾，她說：「我為佢哋去揀呢套衫，仲花咗啲時間去搵。」點知陸永即爆詩詠同奶奶撞衫，詩詠笑說：「唔係，奶奶先係最靚。」因為驚變了奶奶，所以晚上換了另一套西裝黑裙造型。

新人識咗20年？

問到婚禮感動時刻？詩詠說：「因為識咗C君咁耐，佢冇聽過對方有結婚念頭，當佢話我知結婚，我都問點解，其實天頤好啱C君，佢兩個好襯係絕配，搵唔到另一個。」陸永即笑說：「尤其係高度最襯！」他表示毋須向人傳授夫妻相處之道，因為他們相處好好，詩詠也讚一對新人好聰明，好明白對方需要，陸永仲笑他們相識了20年，好似老夫老妻，又爆C君20年前已暗戀天頤：「佢哋呢20年心裏面都有對方位置，所以擺20年都仲得。」

嘟姐喺度唔會亂嚟

問可會互相灌酒？詩詠說：「有嘟姐（鄭裕玲）喺度好規矩，唔會亂嚟，我哋唔會做低級嘢，今朝玩兄弟都唔係好低級，好有文化，（隔住膠片咀喎？）呢啲小兒科。」她仲要求C君扮《美少女戰士》的水野亞美，因為她知道C君由細到大都好鍾意。