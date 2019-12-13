冇嗌過交會好悶　C君娶天頤感動到眼濕濕

組合農夫成員C君與電台DJ黃天頤假四季酒店舉行婚禮，於傍晚，一對新人出來見記者，C君身穿灰色西裝配波鞋，天頤就穿上白色低胸婚紗微露線頭，二人應記者要求錫了兩次，但十分怕醜，而最大方的是晒婚戒！

原來擺酒係咁攰

講到陸永大爆C君20年前已暗戀黃天頤，C君笑言：「明戀吖係！陸永咁先係兄弟呀，咩都幫唔到手，淨係爆料！」天頤笑言：「今次真係紙包唔住火。」C君又笑結婚冇擺酒的陸永冇資格評論他：「佢冇擺過酒，即係冇測試過愛情，好敬佩啲人擺酒，原來係咁攰，計過上頭嘅時間係要凌晨12點至3點，我哋特登揀最早嘅時間，最尾可以瞓到幾個鐘。」

渴望能開花結果

講到玩新郎環節，C君說：「我都估唔到唐詩詠會叫我扮美少女戰士，估唔到係佢諗出嚟，仲以為佢好Friend，佢唔係以為我細個鍾意，大個就要化身成美少女戰士吖嘛？佢咁諗真係有問題。」講到詩詠謂冇聽過他要結婚，C君解釋：「我單戀咗我老婆十幾年，最終都可以拍到拖，冇理由咁快諗分手㗎嘛，梗係想開花結果，同埋我想唔想結婚都冇理由同佢講啫？」他又坦言想結婚是因為找到一個伴侶可以相處得來，對方又不會為自己帶來不開心。問兩人從來沒吵架？天頤回答：「籌備婚事就冇嗌過交，但平時都有。」C君笑言：「如果平時都咁相敬如賓就好悶囉！」

讚陸永脫胎換骨

講到陸永指兩人相處得像老夫老妻，C君爆笑謂：「佢對住任何人都老夫老妻啦，佢未拍拖就結婚，未拍拖就生仔。」此時天頤爆料：「陸永之前嘅女朋友都唔會長過兩年嘅時間，依家真係脫胎換骨。」C君笑言：「嗱，呢樣嘢我唔評論喇，只可以話佢真係好有責任感。」

日本書法家獻字

講到結婚感受，C君表示整個婚禮儀式都很順利，講到其愛的宣言是文言文，他笑言主要不想感動，是想搞笑為主：「不過講真，見到太太行入嚟嗰時，原來真係會好感動，睇到眼濕濕。」他又謂婚後會放幾日假，蜜月就留待下年。至於今日他們擺了21圍酒席，場內設計以紫色為主，背景是刺有一龍一鳳及幸福二字的刺繡，而幸福兩字是出自日本書法家之手。