東方日報C1：崔碧珈分手狂數吳浩康：大話精扮上進

歌手吳浩康今年4月被爆與36G咪神崔碧珈暗撻4個月，不過昨日兩人宣布分手，結束1年情。吳浩康自責未能夠盡男友的本分，因放了太多時間在工作上而忽略另一半，但此番話卻觸動崔碧珈情緒，先踢爆雙方已同居1年，再數臭他「扮上進」、「大話精」，再見不是朋友，反面收場！

36歲歌手吳浩康（Deep）與31歲的崔碧珈（Anita），今年4月被踢爆拍拖4個月，有指兩人為事業而愛得低調，Deep至9月才肯認愛。前日，他在港出席活動時仍大方提及Anita，表示已與女友夾日子慶祝聖誕節，可是Anita同晚突然在社交網上載一張山丘旁寧靜公路的相片，感性發文：「從來都把感情看得很重，從來認為兩個人相處要互相包容，而不是要改變對方，如不，離開可能是一個新的開始。2020年大家一齊加油。」暗示與Deep未能互相包容，分手收場。

自爆同居1年

沉澱一晚後，Deep昨日在社交網發文承認分手：「感恩和你一起的時間，我會好好珍惜亦有一件非常難忘的記憶，喺呢段時間裏面，可能我未能夠盡一個好男朋友的本分，因為我放了太多時間於工作而忽略了你，亦自知有不足，而不配為你的男朋友，我相信如果當我能有能力照顧好你之時，男人必須要有事業有能力，希望日後我有能力的時候，可以有緣和你再一起走，照顧好你，我衷心祝福你。」本報事後聯絡上Deep，他透過訊息回覆：「我冇特別嘢回應，多謝關心。」

Deep這段分手貼文竟觸動Anita神經，她瘋狂留言，力數對方多宗罪：「講得咁漂亮，多謝你繼續說謊，我哋之間從來唔係因為工作，我哋都係同居一年，亦唔係能力」、「你幾時有放好多心機喺工作」、「本末倒置」、「唔好感恩，大話精」、「你想扮上進？」連珠炮發！她明顯怒氣未消，繼續在個人社交帳戶開Post發炮：「扮上進，又講大話」，更刻意標明Deep的社交帳戶，明顯不滿其分手理由！記者聯絡上Anita，她回覆：「唔係因為工作，佢從來冇因為工作上而忽略我，我哋同居咗一年了，時間見面上係冇問題嘅，但因為咩事，私人事情唔多加回應了，多謝大家關心。」

爆Seed開拖有前科

其實他倆拍拖以來已非首次出現感情問題，早於今年9月，有指Anita不忿未獲確認女友地位，連環出Post爆Seed，暗寸Deep玩弄感情：「完了吧如無意外」、「一段關係只是一段友誼，你教的」、「一直是自己想得太多」、「是你一直教大家隱瞞」。Deep之後才親口承認戀情，解釋當日兩人有爭執，指早年曾患抑鬱症的Anita因一時情緒激動才鬧分手。最終他箍煲成功，兩人和好如初，可惜捱不過共度今年聖誕佳節，結束1年情！Deep的情史多姿多采，曾與胡定欣、鍾舒漫、莊思敏及李昭南等拍拖。

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