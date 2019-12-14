聯絡馬國明許志安？黃心穎喊住咁樣答

「安心事件」後潛水8個月嘅黃心穎終於返香港，喺機場佢面對傳媒時講咗近況講到眼泛淚光數度拭淚：「大家好好耐冇見，好開心因為我終於返到屋企，我好想借呢個機會多謝一啲人，我有好好嘅朋友，好好嘅同事，由其係我屋企人，辛苦晒佢哋，甚至乎有啲唔係好識嘅人，佢哋都會send message留言畀好多力量我今日企喺度，喺過去差唔多8個月，都好努力咁生活，雖然我聽到外界有好多猜測，只不過我都係好努力咁生活，i make a mistake and i am trying really hard to live with it，to learn from it ，但同時我都覺得我要move on向前行向前望，無論係我想講嘅或者我要講嘅，私底下同公開我都講咗，所以喺呢件事上面都唔會再有回應，今次返嚟主要係陪屋企人，因為真係好耐冇見，希望大家畀多啲空間我哋，呢段時間多謝大家關心。」

之後她步行登車，期間繼續被記者包圍追訪及拍照，問到會否想再拍劇？她說：「 呢一刻都係以屋企人為先。（Ready工作未？）Ready好多其他嘢，工作遲啲先算。（之前高層樂易玲話你情緒好激動！）依家好好多。（有傳話你要睇心理醫生？）呢啲唔回應喇！（有傳你改名轉行做經紀！）我冇改名，亦都冇轉行。（有冇進修？）我好努力生活。」問到有否跟舊愛馬國明及事件主角許志安聯絡，以及有傳她經濟出現問題，心穎都表示不再回應。問到這段時間家人有否陪伴，她表示要一個人冷靜及面對，至於會留港多久要再決定。約八時十分黃心穎返回油塘住所。