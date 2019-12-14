曾與成龍合作　美國著名男星Danny Aiello離世

荷里活著名男星Danny Aiello美國時間周四晚於新澤西寓所鄰近的醫院離世，享年86歲。

其死因暫未公布，他的發言人指他不久前才生病。35歲才開始入行的Danny主演的電影及電視多達105部，其中包括85年他與成龍合演的港產片《威龍猛探》，在片中Danny飾演成龍的警察拍檔。同片有葉倩文及李賽鳳。

直至89年，他憑導演史碧奇李（Spike Lee）執導的《不作虧心事》（Do the Right Thing）提名奧斯卡金像獎及金球獎最佳男配角。他在片中飾演一名種族歧視的意大利薄餅店老闆。此外，他亦87年的愛情片《月滿抱佳人》（Moonstruck）中擔任要角。及後亦在《這個殺手不太冷》（Leon：The Professional）、《虎膽神偷》（Hudson Hawk）及《雲裳風暴》（Prêt-à-Porter）等電影演出。

除了電影之外，Danny86年亦於麥當娜（Madonna）的《Papa Don't Preach》MV中演出。