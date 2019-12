Danny Aiello離世眾星悼念　迪尼路：天堂見

荷里活著名男星Danny Aiello離世,與他合作過的一眾巨星均在社交網留言悼念。其中與他在《教父續集》(The Godfather Part II )、《義薄雲天》(Once Upon a Time in America )及《幕後情人》(Mistress)等片中合作過的奧斯卡影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)發聲明回應:「我非常悲傷聽到Danny離世。我與他認識差不多50年。我好傷心。Danny,天堂見!」

此外,與他在《月滿抱佳人》(Moonstruck)合作過的雪兒(Cher)亦有於Twitter留言:「拜拜,親愛的Danny Aiello。Danny是個出色的演員,同時亦是一個天才喜劇演員。我們一起時有好多歡笑。拍攝《月》是我人生中最快樂時光之一。而他亦是其中一份子。」而曾與他在代表作《不作虧心事》(Do the Right Thing)合作過的導演史碧奇李(Spike Lee)亦於Twitter多次留言哀悼Danny。史碧奇貼二人在《不》拍攝時的合照並留言:「我心已碎,剛收到我兄弟Danny Aiello昨晚過渡的消息。Danny,我們因《不作虧心事》創造電影歷史。願你在天堂安息。」而與Danny在《2 Days in the Valley》中合作過的影后查理絲花朗(Charlize Theron)亦有留言:「今早起床後聽到好傷心的消息,我在荷里活其中一個首個工作就是與Danny Aiello一起,他是你想像中的一切-有趣、親切、友善及真正的傳奇。 你會被懷念的,我的朋友。」