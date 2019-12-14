Danny Aiello離世眾星悼念　迪尼路：天堂見

荷里活著名男星Danny Aiello離世，與他合作過的一眾巨星均在社交網留言悼念。其中與他在《教父續集》（The Godfather Part II ）、《義薄雲天》（Once Upon a Time in America ）及《幕後情人》（Mistress）等片中合作過的奧斯卡影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）發聲明回應：「我非常悲傷聽到Danny離世。我與他認識差不多50年。我好傷心。Danny，天堂見！」

此外，與他在《月滿抱佳人》（Moonstruck）合作過的雪兒（Cher）亦有於Twitter留言：「拜拜，親愛的Danny Aiello。Danny是個出色的演員，同時亦是一個天才喜劇演員。我們一起時有好多歡笑。拍攝《月》是我人生中最快樂時光之一。而他亦是其中一份子。」而曾與他在代表作《不作虧心事》（Do the Right Thing）合作過的導演史碧奇李（Spike Lee）亦於Twitter多次留言哀悼Danny。史碧奇貼二人在《不》拍攝時的合照並留言：「我心已碎，剛收到我兄弟Danny Aiello昨晚過渡的消息。Danny，我們因《不作虧心事》創造電影歷史。願你在天堂安息。」而與Danny在《2 Days in the Valley》中合作過的影后查理絲花朗（Charlize Theron）亦有留言：「今早起床後聽到好傷心的消息，我在荷里活其中一個首個工作就是與Danny Aiello一起，他是你想像中的一切-有趣、親切、友善及真正的傳奇。 你會被懷念的，我的朋友。」