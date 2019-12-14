一年容易又聖誕　呢堆歌洗爆你腦！

一年一度聖誕節將至，不少歌手亦會推出關於聖誕的新歌，應節的聖誕歌曲處處聞，雖然未必每首歌都充斥着歡樂氣氛，但總有一首陪伴你度過這個節日！

陳奕迅 《Lonely Christmas》

歌神陳奕迅（Eason）在1996年推出的《Lonely Christmas》，國語版本為《聖誕結》，這首歌已成歷久不衰的聖誕金曲。每逢12月，在外面成雙成對的節日，最適合「單身狗」在家中獨自一人無限Loop這首超級催淚的聖誕歌，能安撫心靈的寂寥，「Lonely， Lonely Christmas」，自我沈醉在聖誕憂鬱的氣氛當中。

瑪莉亞卡里《All I Want For Christmas Is You》

美國樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）於1994年的《All I Want For Christmas Is You》可謂唱到街知巷聞，今時今日依然百聽不厭，歌詞講述自己最想要的聖誕禮物便是戀人。此曲當年創下超過1,400萬張全球銷量，而歌曲至今發行25年，今年瑪莉亞卡里憑這首聖誕金曲創下三項健力士世界紀錄，包括美國Billboard Hot 100流行榜排行最高的節日獨唱歌曲、於串流音樂平台播放量最高的歌曲，以及英國單曲榜排行前十名最久的聖誕歌。

Wham！《Last Christmas》

英國男子組合Wham！在1984年發表的《Last Christmas》絕對是街頭巷尾都耳熟能詳，聖誕節必播的歌曲之一，歌詞描述男仔去年聖誕節遭女方拋棄，而今年的聖誕，他立志「脫單」一掃失戀陰霾。一首《Last Christmas》令組合主唱佐治米高（George Michael）紅遍全球，不少當紅歌手包括Taylor Swift、Ariana Grande等都曾翻唱過此曲！但可惜佐治米高於2016年聖誕日在寓所中不幸離世，終年53歲，巧合地成為了他人生中的「最後聖誕」。

郭富城《戰場上的快樂聖誕》

天王郭富城在1997年發表的《戰場上的快樂聖誕》，由其經理人小美填詞，歌名跟日本電影《戰場上的快樂聖誕》一樣，但兩者並沒有太大相關。歌詞講述普世同慶的佳節當前，應活在當下，儘使有再多紛爭也暫且停戰，副歌幾句「I wish you, I wish you, Merry Christmas」，極度洗腦，幾乎琅琅上口。

Ariana Grande《Santa Tell Me》

美國天后Ariana Grande在2014年推出的《Santa Tell Me》，至今YouTube MV點擊逾1.8億，歌詞講述女仔期待男仔在聖誕節表白的忐忑心情，少女心爆棚。曲風輕快，甜蜜的聖誕情歌，充滿着濃厚的聖誕氣氛，不過有一次訪問中，她卻坦言自己其實討厭聖誕老人，事源她過往有數次在聖誕時被情人狠撇的經歷，因此不太喜歡聖誕節日。

ToNick《聖誕歌Last Christmas》、《This Christmas》

樂隊ToNick在2010年推出的《聖誕歌Last Christmas》惡搞改編自佐治米高的《Last Christmas》，歌詞內容講述兄弟借錢不還的故事，抵死啜核讓人忍俊不禁。相隔8年，ToNick推出後續版本《This Christmas》，歌詞更特意承接上集「走數」的故事，依舊充滿玩味，令人一邊聽一邊爆笑，讓聽眾度過一個開心的聖誕節。