唐詩詠爆料　C君起身見老婆刷牙悟幸福

組合農夫成員C君尋日同電台DJ黃天頤拉埋天窗，正式成為夫婦！榮升做「鄭太」嘅天頤，今日喺網上發文表示「這天是我們人生最快樂的一天；這生會成為我們最開心的人生。人生，只有一次機會選擇自己的親人。謝謝你選擇了我。」言詞間都難掩喜悅之情，又話「C叔C太，呢個hashtag尋日無提過，Tag番我哋啦，以後都用呢個hashtag紀錄，整理相片前要整理物資，今日有排玩。」

而尋日擔當大妗姐嘅唐詩詠，亦上載同C君合照，為好友結婚感到非常高興：「佢（C君）話以前以為擁有所有嘢先足夠，直到有一日起身見到天頤刷緊牙，嗰一刻佢發現所謂的足夠，係只要有天頣喺身邊，就係幸福，佢覺得自己好幸運，所以『幸運』成為今晚嘅主題，幸運不是一時衝動，而是懂得珍惜所擁有。」至於好友黃翠如亦萬分感觸：「我倆那年求婚後，衝上了C君家，靜靜告訴他我們這個人生小踏步；一年後，C君求婚成功告訴我們，我有着說不出的感動，因為我一直覺得，天頤是C君的天使。那天，我跟天頤說，C君找到你，是C君的福氣。然後天頤回答『我找到C君，也是我的福氣。』淡淡的回，濃濃的愛。祝福，祝福。」