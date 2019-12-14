協議下造假？NU'EST被爆有成員遭《PD101》換走

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》（PD101）今年7月爆出造假風波，製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範日前因涉詐騙及受賄等而被拘留，雖然安俊英初時只承認在第三季及第四季中偽造票數，但後來警方調查時就發現第一季及第二季亦有造假的情況，而繼第二季出身的限定男團Wanna One被發現有成員是因造假而出道後，昨日再有消息指第一季出身的女團I.O.I是造假出線。

今日再有韓媒引述知情人士指，有份參加第二季的男團NU'EST成員，是因造假而被淘汰：「NU'EST不是有4個成員參加節目嗎？除了出線的黃旼炫之外，還有一位是有進入最後11強，但考慮到NU'EST之後的活動，所以將他換走，並不是安俊英一個人做的決定，而是事務所和CJ方面協議的。」網民就猜測是指本來人氣高企但最後被淘汰的NU'EST隊長JR。

另一知情人士就講到第四季《Produce X 101》的造假情況：「《Produce X 101》出線是UP10TION出身的成員金宇碩，同是UP10TION成員的D某雖然在11名以內，但被排除了。」似乎就是指爆冷落選的李振赫。