行開「寒」風　許廷鏗認同樂壇少咗「港味」

歌手許廷鏗（Aflred）出席電台為樂壇新人舉行的宣傳活動，面對一班新人，Alfred笑住自稱：「我都係新人嚟㗎！（新人就咁快競爭男歌手？）好多外國歌手都係咁㗎，哈哈！我都有準備咗啲嘢台上講，就係每年都當自己新人，因為做新人最幸福。」又點名睇好新人林家謙及吳林峰：「佢哋都有寫過歌畀我，覺得今年有好多新人都唔係新人，我係有私心嘅對佢哋。雖然今年取消咗頒獎典禮，新人係會少咗曝光機會，但佢哋都值得嘉許，希望之後可以同多啲新人合作。」

講到現場有不少Fans圍觀，Alfred不禁回想出道當年：「我都Keep到啲Fans㗎！（會試走韓風路線？）我不嬲都係『寒』，係寒冷個寒呀！所以成日都着咁多衫，做新人嗰陣（最受歡迎）係Eason（陳奕迅），有種好獨特嘅港味，希望自己都保持到。」是否覺得近年樂壇少了「港味」？他坦言有這個趨勢：「但有好多Fans都話我新碟入面首《將心比己》好有2000年風格，係成隻碟反應最好，證明大家仲有廣東歌條根，港味係值得保留及保存，希望自己都盡到少少能力。」

提到他的《我們與愛的距離》打入叱咤「我最喜愛的歌曲」最後10強，Alfred興奮指會盡力拉票，盼歌曲於任何平台都受歡迎。