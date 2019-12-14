師兄吳浩康與崔碧珈分手　李靖筠：佢話OK

新城電台今日於馬鞍山舉行《新人大熱唱2019》，邀請十多位新人輪流上台演出，包括有李靖筠、陳凱詠、林穎彤、林家謙、施匡翹、葉冬賢、林晴恩、鄺星宇等，而名單上原定有孫慧雪，但她因病缺席。另外，更請到師兄陳柏宇、許廷鏗及林奕匡做打氣嘉賓。

席間大會率先頒發《新城勁爆頒獎禮2019》的其中三個新人獎、共有五個得主，首先有「勁爆新人」，得獎者有李靖筠、林穎彤及陳凱詠（排名不分先後）；再有「勁爆劇場版歌曲」，得獎歌手是施匡翹；最後一個獎項「勁爆獨立音樂人」，就由林家謙奪得。

頒獎前，李靖筠受訪直認有信心攞獎：「攞到係一個肯定，但不會強求。（有咩優勝之處？）我啲歌舒服過佢哋，同埋我靚啲，哈哈！攞到獎對公司都有交代，同事喺背後付出好多，講幾多句多謝都唔夠。（會請食飯？）呢啲係基本，或者會再開Party慶祝。」覺得於商場頒發獎項不夠頒獎典禮正式？她笑指：「冇所謂，喺商場頒仲特別、仲深刻，好值得紀念。」

提到同門師兄吳浩康與崔碧珈突然分手一事，李靖筠慨嘆：「見到佢哋分手都好可惜，佢就嚟開演唱會，希望佢盡量放鬆心情，加把勁，唔好受影響。（有問候對方？）有Send Message畀佢，佢答OK，不過冇再多問，可能當時人都未必想講咁多，自己都唔八卦。」