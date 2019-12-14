安心事件簿　8個月經歷咗啲乜？

藝人黃心穎於今年4月16日爆出背男友馬國明偷食人夫許志安，自此被「雪藏」絕迹人前，「人間蒸發」近8個月，才再次現真身面對大眾。但其實她早連番「試水溫」，「溶雪」有迹可尋！

許志安開記招道歉

「安心偷食」爆出後，即引來全城圍插，當晚（4月16日）許志安即急忙「拆彈」，舉行記者招待會聲淚俱下道歉，直認「做咗一件不可彌補不被原諒嘅事」、「我係一個壞咗嘅人」等，向太太及公眾致歉，並宣布暫時停工，望外間能給予時間重新學習做人。

黃心穎社交網發道歉信

另一主角黃心穎則在事件曝光後立即「潛水」，只在翌日（4月17日）透過社交網發文認錯，指「做了非常錯誤、難以令人原諒的事」，坦言無法面對自己、男友馬國明、親朋好友及大眾，會認真反省接受懲罰，為「隱世」鋪路。

馬國明為心穎護航

另邊廂，馬國明同樣在4月17日面對大眾，他現身電視城開工時接受訪問，大方為黃心穎護航，指事件中牽涉的任何一個人都受到傷害，希望大家能高抬貴手放生對方，盡快平息事件。

無綫全面封殺

及後，無綫方面下令全面掟入雪櫃，其演出劇集、演唱的劇集主題曲等一律抽起，有份參演的劇集《法證先鋒IV》亦易角重拍，而黃心穎則繼續隱身，甚至敗走美國避世。

獲解封試水溫

今年9月《牛下女高音》獲解封成為台慶劇，黃曾「蒲頭」以短訊聯絡劇集監製，表示感恩劇組努力沒有白費。在上月劇集播放近尾聲，她更重新使用社交網，連發三文「試水溫」，答謝觀眾的支持，及表達對劇集播畢的不捨。與此同時，主演劇集《堅離地愛堅離地》率先於11月已在馬來西亞及新加坡播放，《丫》亦安排在今月尾在港播出，成功「解凍」。