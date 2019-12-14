《全民造星II》明決賽　大熱MC行狂野路線

由ViuTV主辦的《全民造星II總決賽》明天舉行，今日十強參賽者出席拜神儀式，其中被視為大熱的MC（張天賦）與Tank（梁德忠）接受訪問時，MC表示心情十分緊張：「我準備得七七八八，見到其他參賽者準備得好過自己，我會全力以赴。（人哋準備得多過自己，仲唔追吓，你覺得自己贏硬？）唔係，準備多嘅意思係排場上同道具上，呢方面我比較輸蝕。（節目監製花姐叫你有啲突破。）可能以往畀人覺得我以抒情歌為主，但今次會狂野啲。」

至於Tank坦言不知道其他參賽者的表演項目，但自己已充分準備：「我好相信自己嘅表演，信心係一定有，希望到時見到台下人多唔會怯場。（到時會唔會跳舞？）有，一定有。都會唱歌，我有秘密練功。」

對於被指是大熱，Tank表示不會理會太多，因為聽得多反而影響心理質素，而MC亦擔心自己的表演達不到粉絲的期望，令自己覺得有負他們而給自己造成無形壓力。問到他們如何把握最後機會拉票？Tank說：「我好普通咁喺IG叫人投票，因為忙於練習，所以冇認真去拉票，我寧願做好個表演畀大家睇。」而MC認為電視台的拉票活動已足夠。