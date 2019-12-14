《全民II》Hugo靠阿媽　Phoebus自信七成跑出

《全民造星II總決賽》的十強參賽者進行拜神儀式，當中與Phoebus（吳啟洋）表示對自己明天的表演信心十足：「個表演喺香港唔係好多人做過，所以都幾特別。我係第一個出場希望可以燃燒舞台，我肩負呢個使命。」Hugo（丘凱雄）就開玩笑指對方是暖場歌手。問到可有信心？他坦言：「我冇乜信心，但好期待我嘅表演，因為我好鍾意自己嘅演出項目，冇乜其他人可以做到，而且兩個演出嘅氣氛同題材好唔同，希望畀人睇到唔同嘅自己。（對自己勝出有幾多把握？）畀自己五分，因為投票結果好難控制，可能有班隱藏觀眾突然出嚟投票，跟住有個逆轉勝。」而Phoebus認為自己勝出的機會有七分：「我可以掌握嘅只有自己表演嘅項目，但評判嘅口味好難講，惟有盡力拉票，自己拍多啲宣傳片，叫家人同中學同學投票。我嘅中學老師有主動問我使唔使幫手拉票，可以搵師弟妹幫我投票。」Hugo笑言拉票要靠媽咪，對方是流動宣傳機：「佢一出街就會叫人投票畀我。（點報答媽咪？）請佢食餐飯，不過比賽完我要瞓番一年，已經訂好棺材，下年再見。」