吊威吔三樓急墜　鄧紫棋頭暈頂硬上

「小巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）自宣布將推出最新主打MV《摩天動物園》，她現身台北並出席直播活動，除了陪粉絲搶先看《摩》MV，親自剖析幕後點點滴滴，她還透露為拍出上天下海的特效畫面，以吊威吔的方式懸空拍攝，在三層樓的高度急速下降如玩跳樓機，又被來回高速拉扯外加360度旋轉，結果頭暈目眩，又連換10套造型、為MV精心打造18種場景，MV連拍了2天、超過32小時，拍完後鄧紫棋直呼：「這真是我拍過最辛苦的一支MV！」她望透過這首歌傳達：「文明在進化，然而我們始終帶着原始的獸性。」

G.E.M.的《摩》MV 由曾獲德國紅點設計獎殊榮的鬼才導演廖人帥掌鏡，大玩視覺符號，運用大量經典創作及著名景點，如Michael Jackson、披頭四（The Beatles）等傳奇藝人的經典專輯封面，以及導演李安代表作《少年PI的奇幻漂流》、全球影視重地荷里活地標⋯⋯等。除了向這些藝術家致敬之外，更藉由這些經典作品象徵人類文明的進程。

她在MV當中的18個場景飆速連換10套服裝，其中有一套特別訂做的洋娃娃裝，將數十個洋娃娃頭縫在外套上，不但視覺前衛而且非常的重，拍攝對嘴畫面時，動作不敢太大，深怕手一揮就讓洋娃娃掉落碎裂、魂飛魄散！