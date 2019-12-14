怕人老珠黃！Heidi隨時秘婚開三大擇偶條件

組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）是隊中第三個單飛出Solo歌，講到好與壞，她說︰「好嘅係一個人排舞會快好多，但乜都得自己就好唔慣，以前可以互相依賴、分擔，依家要一個承受晒。不過，諗到如果依家唔試就冇機會再試，到我人老珠黃都冇可能再扮靚靚出嚟跳舞啦！」

自認工作狂

新歌《Be True》反應不俗，令Heidi十分開心，加上去年榮升老闆娘搞時裝生意，身兼歌手、演員、老闆幾職，坦言分身不暇，自己又性急，無形間添加壓力︰「今年品牌搞得大型少少，不停要開會，又要拍劇，我係個工作狂最怕悶，想嘗試好多嘢，之後仲想學油畫調劑心靈。」

身高要有1米80

SG眨眼成軍7年，隊員Jessica（蔡明思）剛加入人妻行列，Heidi卻不心急︰「如果結婚，我可能會結完先宣布。（閃婚？）咁又唔會，但未必會咁高調，依家都未有伴。（要求好高？）好簡單咋，只要專一、錫我、身高有1米80就得，Jessica話會介紹台灣男仔畀我識，佢老公喺香港都有朋友，可以認識吓。」

至於自家時裝品牌創立一年，當初跟拍檔每人投資6位數字，今年再「加碼」發大來做︰「今次加入新元素，都係休閒服為主。（有賺？）拍檔話第一年做冇蝕錢已經好叻，同埋冇諗住賺大錢，純粹為興趣去試。」

場地：軒琴居