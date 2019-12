東方日報C2：黃心穎發福返港爆喊認錯

藝人黃心穎因偷食人夫許志安,導致敗走美國,潛水8個月,她昨晨突然返港,甫開口說話便爆喊,數度拭淚,更哭着說:「我終於返到屋企!」她承認犯了錯,會努力向前行,但否認改名轉行,坦言返港主要陪家人。然而外間推測她返港是想「試水溫」謀復出!

今年4月黃心穎背住男友馬國明,與許志安發生「安心偷食」事件後,二人形象跌至谷底,男方獲太太原諒,而心穎與馬國明則分手收場,與無綫仍有一段頗長時間合約的心穎,惟有遠走美國,靜思己過。前晚突傳出避走8個月的她會返港的消息,公司高層表示不知情。其實心穎在美國期間,一時傳出她經濟出現問題、改名轉行,亦有傳她懷孕,但她都一直沒有蒲頭,直至有份演出的無綫劇集《牛下女高音》播映,她才透過社交網「現身」,坦言怕連累劇中演員。然而,隨着她參演的多個劇集陸續獲放生,不知她是否想再戰娛圈?

返嚟陪屋企人

昨晨七時,無綫經理人、其姊黃心美經理人及約30名傳媒於機場守候,二十分鐘後,穿着大褸的心穎步出機場,明顯發福,變包包面的她起初企定影相時木無表情,不久即遭記者一擁而上包圍追訪,她隨即按捺不住落淚,更數度拭淚:「大家好耐冇見,好開心因為我終於返到屋企!」她表示好想借這個機會多謝一些人,包括好好的朋友、同事,尤其是家人,辛苦晒他們:「甚至乎有啲唔係好識嘅人,都會send message留言畀好多力量我,令我今日企喺度,喺過去差唔多8個月,都好努力咁生活,雖然我聽到外界有好多猜測,只不過我都係好努力咁生活,I made a mistake, and I'm trying really hard to live with it, to learn from it.(我做錯了,我努力嘗試去接受自己和從中學習)但同時我都覺得我要move on,向前行向前望。」她強調這件事上面都不會再有回應:「今次返嚟主要係陪屋企人,因為真係好耐冇見,希望大家畀多啲空間我哋,呢段時間多謝大家關心。」

冇改名冇轉行

之後心穎步行至上車處,期間問到會否想再拍劇?她說:「呢一刻都係以屋企人為先。(ready工作未?)ready好多其他嘢,工作遲啲先算。(之前樂易玲話你情緒好激動!)依家好好多。(有傳你要睇心理醫生?)呢啲唔回應喇!(有傳你改名轉行做經紀!)我冇改名,亦都冇轉行。(有冇進修?)我好努力生活。」問到有否跟舊愛馬國明及許志安聯絡,以及有傳她經濟出現問題?她表示不再回應。問到這段時間家人有否陪伴?她表示要一個人冷靜及面對,至於留港多久則再作決定,之後她便返回油塘住所與家人會合。

心穎家姐黃心美昨日雖然沒有接機,但派出經理人護駕,心穎返家後,約早上九時許,心美突然現身,但頭耷耷不發一言,似乎有點傷心,經理人即搭膊頭安慰她。直至十一時許,心美再次現身,指想買食物給現場傳媒。問到心穎心情如何?她說:「唔答。」說到她雙眼紅腫疑似哭過,經理人即代為否認。

