東方日報C2：黃心穎發福返港爆喊認錯

藝人黃心穎因偷食人夫許志安，導致敗走美國，潛水8個月，她昨晨突然返港，甫開口說話便爆喊，數度拭淚，更哭着說：「我終於返到屋企！」她承認犯了錯，會努力向前行，但否認改名轉行，坦言返港主要陪家人。然而外間推測她返港是想「試水溫」謀復出！

今年4月黃心穎背住男友馬國明，與許志安發生「安心偷食」事件後，二人形象跌至谷底，男方獲太太原諒，而心穎與馬國明則分手收場，與無綫仍有一段頗長時間合約的心穎，惟有遠走美國，靜思己過。前晚突傳出避走8個月的她會返港的消息，公司高層表示不知情。其實心穎在美國期間，一時傳出她經濟出現問題、改名轉行，亦有傳她懷孕，但她都一直沒有蒲頭，直至有份演出的無綫劇集《牛下女高音》播映，她才透過社交網「現身」，坦言怕連累劇中演員。然而，隨着她參演的多個劇集陸續獲放生，不知她是否想再戰娛圈？

返嚟陪屋企人

昨晨七時，無綫經理人、其姊黃心美經理人及約30名傳媒於機場守候，二十分鐘後，穿着大褸的心穎步出機場，明顯發福，變包包面的她起初企定影相時木無表情，不久即遭記者一擁而上包圍追訪，她隨即按捺不住落淚，更數度拭淚：「大家好耐冇見，好開心因為我終於返到屋企！」她表示好想借這個機會多謝一些人，包括好好的朋友、同事，尤其是家人，辛苦晒他們：「甚至乎有啲唔係好識嘅人，都會send message留言畀好多力量我，令我今日企喺度，喺過去差唔多8個月，都好努力咁生活，雖然我聽到外界有好多猜測，只不過我都係好努力咁生活，I made a mistake, and I'm trying really hard to live with it, to learn from it.（我做錯了，我努力嘗試去接受自己和從中學習）但同時我都覺得我要move on，向前行向前望。」她強調這件事上面都不會再有回應：「今次返嚟主要係陪屋企人，因為真係好耐冇見，希望大家畀多啲空間我哋，呢段時間多謝大家關心。」

冇改名冇轉行

之後心穎步行至上車處，期間問到會否想再拍劇？她說：「呢一刻都係以屋企人為先。（ready工作未？）ready好多其他嘢，工作遲啲先算。（之前樂易玲話你情緒好激動！）依家好好多。（有傳你要睇心理醫生？）呢啲唔回應喇！（有傳你改名轉行做經紀！）我冇改名，亦都冇轉行。（有冇進修？）我好努力生活。」問到有否跟舊愛馬國明及許志安聯絡，以及有傳她經濟出現問題？她表示不再回應。問到這段時間家人有否陪伴？她表示要一個人冷靜及面對，至於留港多久則再作決定，之後她便返回油塘住所與家人會合。

心穎家姐黃心美昨日雖然沒有接機，但派出經理人護駕，心穎返家後，約早上九時許，心美突然現身，但頭耷耷不發一言，似乎有點傷心，經理人即搭膊頭安慰她。直至十一時許，心美再次現身，指想買食物給現場傳媒。問到心穎心情如何？她說：「唔答。」說到她雙眼紅腫疑似哭過，經理人即代為否認。

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