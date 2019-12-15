【高以翔告別會】近300親友哀痛送別

台星高以翔上月27日在內地拍攝節目《追我吧》期間不幸猝死，終年35歲。其告別會今日在台北第一殯儀館舉行。昨日家屬已將靈堂花籃、往生蓮花、紙紮飛機等，以及女友蘇湘涵（Bella）送「志翔安息、放心高飛」的花籃和粉絲摺的超過萬隻紙鶴都一同移到第一殯儀館，告別會現場寫上「放心高飛 以翔追思會」，並以白色花海布置，典雅大方。高以翔的遺照則以液晶螢幕放到極大，超過百吋，旁邊只有2盆花，以及一張透明的桌子，賓客席兩側則放着高以翔熱愛的籃球。

今晨8時舉行家祭，大哥、二哥一早捧着牌位，協助移靈到告別會現場，戴墨鏡的Bella緊跟在後，神情哀傷心情尚未平復，而高以翔父母亦陸續現身，雙親白頭人送黑頭人無限悲痛，Bella對摯愛亦相當不捨。現場共有近300親友，浙江衛視亦派出節目組總監林湧率工作人員出席。不少藝人好友也到場悼念高以翔，包括陳建州（黑人）與太太范瑋琪（范范）、毛加恩與太太羅雯、連凱、汪東城、錦榮、王力宏、孫芸芸等。家祭結束後，接着舉行高以翔追思會，其生前好友們剪接了影片，讓眾親友一起回顧他的生前點滴，氣氛悲傷。

據知高以翔的壽衣由父母挑選他生前最常穿的舒適衣服，也準備他最愛的籃球和其他衣物品，陪伴他一路好走。告別會結束後遺體隨即火化，長眠地於金寶山。