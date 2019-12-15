順利完成13場演出！龍劍笙感動拭淚謝幕

粵劇名伶龍劍笙（阿刨）與花旦鄭雅琪演出的《帝女花》昨日於西九文化區戲曲中心大劇院完成最後一場之演出，大批戲迷表現瘋狂，熱情如火，令阿刨感動不已，破天荒作九次謝幕，有不少戲迷更捧足十三場，並自發於入場前台放上簽名咭紙，令大家可以為阿刨送上祝福語句及簽名，而昨日完場時，阿刨收到大家的心意，感動得眼濕濕，並以紙巾拭淚！

相集由夏永康操刀

舉辦今次演出的新娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵（Vigo）透露今次演出空前成功，為了將阿刨主演之《帝女花》進一步承傳推廣，早前特別邀請了王家衛「御用」著名攝影師夏永康拍下一輯由阿刨飾演的周世顯相片集，並會由香港為起點，再到世界各地做展覽，阿刨為了支持此事，亦將自己《香夭》之戲服送給Vigo以作展覽之用，Vigo表示：「依家積極籌備中，我哋仲會將今次《帝女花》嘅角色造型打印3D立體影像，阿刨亦因為呢件事會逗留香港多幾日，我亦都希望把握呢段時間，將今次演出之《帝女花》錄影DVD初片剪好畀佢睇。」

今次演出，因為社會問題而由平時的夜場改為日場演出，如今順利完成，阿刨相當感恩，並大讚拍檔鄭雅琪進步神速，愈做愈好。