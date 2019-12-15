V@BTS自爆受私生飯困擾：喺飛機上冇得休息

不少韓團都長期被私生飯（狂迷）騷擾，當中不少私生飯會在宿舍、事務所及髮型屋等地方等候，更會日夜狂打偶像的電話及發短訊給偶像，嚴重侵害他們的私生活。而人氣韓團防彈少年團（BTS）最近正在日本舉行巡迴粉絲見面會，昨晚演出結束後，成員V在酒店進行V App直播，與粉絲互動，談到管理皮膚心得、運動及食物等話題。

其後V又講到BTS最近坐專機的原因：「我作為代表說說吧，我們不是坐包機嗎？雖然我們也會想一般的飛機，但在坐長途機時，有些人會知道我們坐哪班機，坐到我們旁邊或者前面，令我們不能在私人空間安心地休息，非常不便，老實說，我希望你們不要再這樣做，我就說到這裏，好可怕，真的好可怕。」

而隊長RM昨晚亦在酒店開直播，一向大懵的他經常會遺失東西，曾在與隊友在海外拍攝旅遊特輯時丟失護照而要中途返韓，他在直播中講到自己已多次遺失無線耳機AirPods：「對我來說，遺失AirPods是十分平常的事，在我手機藍芽系統裏面的無數個AirPods啊，你們過得好嗎？」當有粉絲問RM買過多少次AirPods時，他就無奈地說：「我大概遺失了34次，那就是買過33次吧。」