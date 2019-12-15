暪住郭秀雲開學校　龐景峰投資冇問媽咪攞錢

藝人龐景峰早上到元朗出席慈善單車賽，聲音沙啞的他透露被小朋友傳染生病，因為近兩個月開了演藝學校，但明年一月才正式開張，他表示：「同兩個partner一齊開，我就負責教武指、空翻，其他導師教音樂或其他，我教啲5歲大嘅小朋友，佢哋好大膽，反而隔籬啲媽媽就睇到好驚。（你嚴唔嚴？）睇情況，有時嚴啲，有啲就好似大哥哥咁教佢哋，親密啲。」問他可有耐性？他笑言：「OK，可能由細到大屋企都多女人，所以都有耐性。」

避談無牌駕駛

問到他開學校可有問媽媽郭秀雲意見？他笑言：「唔敢同佢講住，好似玩音樂都係整咗demo先同佢講，而今次學校我係籌備咗7個月，開咗2個月，到上個月佢發現咗，因為佢見到我好似好攰，又成日夜返，我就話我開咗學校，佢就問我用咗幾多錢。（咁你投資咗幾多錢？）唔講啦。（冇問媽咪攞錢？）冇呀，都係自己心機。」另外，講到因他無牌駕駛，媽媽身為車主要被判罰款及停牌，問到可有影響心情？他避談：「都係半年前嘅事，我隔幾個月都可以再考牌，同埋今日我想講番慈善嘢多啲。」