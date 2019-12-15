架車開緊照追！陳柏宇去廁所曾被要求影合照

歌手陳柏宇（Jason）今日現身「V Walk x 陳柏宇Selfie派對」，吸引半百粉絲撐場，Jason即場表演唱歌外，又跟粉絲大玩運氣球及拖手包禮物遊戲。講到被集郵經歷，Jason稱有兩次甚為難忘：「有次我架車離開停車場時，有個粉絲追住架車拍門叫我影合照，我架車係開緊，我即時鬧咗佢先，因為太危險，但最後都有同佢影合照。另外都有試過喺廁所入面要求影合照，我就話不如離開咗個廁所先影。（有冇試過拒絕合照？）都有，有時喺活動，個個都喺上面影相，佢就要喺下面影相，有兩三個係常犯，我就會唔同佢哋影。（依家囡囡變成你集郵對象？）梗係，不過佢唔識企定定影相，我要捕捉佢。」

期待獨霸女兒

另外，Jason透露太太最近帶同歲多的女兒到外地旅行，他因工作未能同行，但每日都跟囡囡打視像電話：「佢拎住個電話唔識用，一時只係見到佢個額頭，又不停錫個電話。（佢掛住你？）我唔知，希望佢有啦！」他笑言期待下次太太飛外地時，他可以獨霸女兒：「囡囡依家兩個都跟。（下次你帶囡囡去旅行？）得，實得，但有冇必要咁做，佢依家未夠一歲三個月，最麻煩係怕佢整親同佢唔識聽指令。不過佢唔係扭計扭得好勁，只要分散佢嘅注意力就會忘記扭計。（佢怕唔怕陌生人？）唔怕，佢都跟人，有時我帶佢去茶餐廳，茶餐廳姐姐抱佢走咗，隔咗一段時間，佢先識喊。」