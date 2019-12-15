送別「弟弟」！連凱為高以翔發聲

台星高以翔上月在內地拍攝節目《追我吧》時，不幸猝逝，今天在台灣出殯。除了藝人好友之外，曾經在《遇見王瀝川》中飾演過「王瀝川」（高以翔）哥哥的演員連凱，也趕赴台北，送「弟弟」最後一程。

在追悼會門前，連凱接受訪問指高以翔是一個工作敬業、好耿直的人，對高以翔離世感到好惋惜之外，連凱直言：「相信保護措施一定沒有做好，我們拍戲都看過鋼絲斷過好幾次，真人騷和綜藝並不一樣，真人騷傷害演員的神秘感，不適合演員上。」似是間接指摘《追我吧》節目組，連凱此話一出，隨即引來諸多網友的誇讚。因為，身為公眾人物，確實沒有幾個藝人能夠敢於講這樣的話。在此之前，連凱也曾多次在微博上為高以翔發聲。從中足見他這位「大哥」，是真的把高以翔放在心上。

高以翔生前一眾圈內好友，陳建州與太太范瑋琪、毛加恩羅雯夫婦、王陽明、姚元浩、錦榮、唐志中等人陸續到場送別。范瑋琪在社交網上載合照發文：「陪以翔的爸爸聊聊天唱唱歌，今晚真是好特別的一晚。」相中現場布置充滿了聖誕氣氛，似是為高以翔提前慶祝聖誕節。此次聚集了眾多高以翔生前的好友，其中，潘瑋柏、王力宏和範範還唱起了《Hey Jude》來送別以翔。除此之外，高以翔的朋友們還成立了「Godfrey Team」替他照顧流浪動物。