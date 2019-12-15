開P被投訴聲浪過大　譚杏藍道歉網友唔收貨

譚杏藍發長文道歉，又話一人做事一人當。

歌手譚杏藍（小花）聽日30歲生日，日前就搞咗個生日會，邀請一班好友出席，不過當中就發生一段小插曲，皆因佢個生日會喺一個工廠大廈嘅露台舉行，小花自言事前同場地方面溝通過聲浪問題，又指11點後就會調低音量，希望唔會影響到附近居民，但最終仍接獲投訴被指影響對面嘅居民，更有警察到場處理。對此小花發長文道歉，並指自己當時完全唔知情，所以仍有網民唔收貨，直斥佢毫無誠意，剩係識賴。

全文如下：

沉澱了一個上午，我想跟大家說聲對不起，對不起，對不起

知道生日會當晚造成了不少人的困擾，本人在此深深致歉。

本來這年不打算慶祝，但有朋友表示輕鬆一晚未嘗不可

所以就搞了個生日派對讓大家紓緩一下

也請容許我在此解釋一下當晚的流程

宴會於晚上七時半開始

當晚選址於一位朋友的工廠大廈的一個露台

為了迎合主題，我也架了一個台，作表演之用。

事前也有和場地方面溝通過關於聲浪的問題

雖然是工廠區，但遠看過去也是會看到民區的，所以大家也決定在11點後調整聲浪，把全場音量調低

真的萬萬也想不到我們的音響設備會為對面的居民帶來影響

當晚表演在大約10點多就完了

然後就開始了OPEN MIC時段，朋友們相繼唱歌

原諒我們真的喝多了，我也沒有好好控制場面，沒有提醒朋友注意聲浪

十一點多有警察上過來，但我人在露台位置，完全不知情

電話也放下了，沒看到你們發過來的消息，一直以為沒問題

直到四點多準備收拾時，我才得悉此事

我知道做任何事情都不能補償

也覺得非常抱歉

在此，我譚杏藍承諾今後若再次舉辦活動，必定謹慎選址，並小心處理

為大家帶來不便，真的很對不起

今年30歲再次上了寶貴的一課

30，只是一個數字

往後的日子，也請大家多多指教，多多提點。

最後，再次說聲對不起。