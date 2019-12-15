裴珍映直播公開談女友　事務所咁解釋…

韓國限定男團Wanna One今年1月底正式解散，現年19歲的裴珍映其後以個人身份舉行亞洲巡迴見面會，香港亦是其中一站，個人活動結束後，他與另外4人於今年7月以組合CIX出道，近日在泰國出席韓流騷，成員炫晳與BX昨晚進行V App直播，期間裴珍映突然出現，並提到「女朋友」，令炫晳與BX顯得十分慌張！

當時成員炫晳見裴珍映將頭髮Gel起，便問裴珍映準備去甚麼地方，裴珍映即回答：「去見女朋友！」炫晳與BX即露出不知所措的表情，炫晳之後便說「應該是NU'EST的黃旼炫前輩」來收拾場面，而當晚Wanna One的舊隊友黃旼炫的確有在泰國出席韓流騷。

雖然炫晳在直播中解釋裴珍映口中的「女朋友」只是好友黃旼炫，但不少網民亦不賣帳，並指裴珍映明知直播正在進行中，卻公然談及女友。所屬的C9事務所其後發聲明指裴珍映正為自己輕率的發言感到後悔，又指當時裴珍映只是用了該字句表達即將去見好哥哥，與公司對話後，已為自己的發現感到後悔，並承諾今後會注意言行，又指會對網上不實及惡意謠言採取法律行動。