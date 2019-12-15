勸崔碧珈要有風度　霍汶希：吳浩康好難戒色

霍汶希撐吳浩康是一個好專注的藝人，勸勉崔碧珈男女之間分手後要有風度。

ViuTV舉行《全民造星II總決賽》，歌手謝安琪、金牌經理人霍汶希（Mani）、林珊珊和ViuTV高層魯庭暉任評判。問評選準則？有留意比賽的Mani稱，當藝人除外型都要有觀眾緣，不一定靚仔靚女。問到可會順道「揀仔」簽到英皇旗下？她說：「會架！（會唔會為咗簽佢而畀佢低分啲？）我真係有諗過，但ViuTV話就算贏咗都可能同英皇合作嘅，同埋我都覺得刻意畀低分，對參者好唔公平嘅。」

講到英皇旗下藝人吳浩康（Deep）和崔碧珈分手鬧出是非，Mani解釋：「男人係要有風度唔好講太多。（被崔碧珈話佢扮上進？）都係嗰句，要有風度，唔擔保將來再一齊嘅。」Mani 指Deep在她心目中是好有才華，唱跳都得。可會叫他戒色專心事業？她謂：「好難喎，正常拍拖，但佢每次拍拖都係投入認真嘅，同事業一樣。」

再講到蔡卓妍（阿Sa）傳大肚？她即說：「唔係啦！佢係腮腺炎，所以面腫。」傳她到馬爾代夫揀婚禮場地？她說：「佢係參加朋友婚禮咋，大家…大家唔好畀壓力佢哋，阿Sa同男友都鍾意低調，如果大家想阿Sa有好歸宿，請低調對佢哋感情事。」