超激！《造星II》Tank爆肌擺女友上台玩掃胸

今日舉行的《全民造星II總決賽》中，十位參賽者各有不同表演項目，其中曾比特（Mike）比較靜態以彈奏鋼琴表演自彈自唱，評判之一的林珊珊就指他的歌聲甚為吸引，但建議他：「可以着少啲衫，爆吓肌會全面啲。你把聲好吸引，但爆肌就更OK。」

話口未完，被視為熱門之一的梁德忠（Tank）即有爆肌演出，令全場high爆。他最初身穿白色皮褸及黑色皮褲出場，與其他男舞蹈員跳了一段熱身舞後，他便脫去外套，並把裏面白恤衫的鈕扣全部打開露出結實胸肌及紅色底褲邊，隨即跟女舞蹈員大跳辣身舞，女舞蹈員坐在椅子上，他躺在對方身上扭動，兩人又互相撫摸對方身體，Tank的手甚至掃過女方的胸部，女方又騎在Tank身上，動作及意識大膽，最後Tank將水淋向自己，引得現場尖叫聲不斷。

林珊珊看完他的表現後笑言：「之前話有爆肌就真係有喎！跳得唔錯，我好期待你把聲，今次只係見到你個body同個紅底。」據知，原來該女舞蹈員是Tank的女友叫芳芳，之前他曾叫過女友同台演出過一次。

另外，參賽者范卓言（JJ）與邊疆兄弟一齊表演，評判英皇高層霍汶希事後稱發現JJ原來於2015年參加過英皇新秀歌唱大賽，她笑言自己今晚要畀心機睇，因為怕自己又睇漏眼，又讚對方的表演能帶動全場氣氛。