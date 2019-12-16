張家輝跑龍套越級挑戰亞視一姐關詠荷

張家輝與關詠荷、王祖藍與李亞男、恭碩良與林憶蓮三段「反地心吸力」的愛情，證明世上無難事，就是看你有冇心去追啫！

雖說木門對木門，但愛情的力量往往跨過家境、成就及外表等界限，把不可能變可能，譜出美麗戀曲……

關詠荷為張家輝照顧患癌家姐

貴為亞視一姐的關詠荷，1992年跟名不經傳的張家輝拍拖，當時反對聲音很多，拍拖3年曾分手，家輝往南非轉職做餐館，女方默默等待並照顧對方患癌的家姐，家輝大受感動後復合。1998年家輝憑劇集《天地豪情》走紅並向影圈發展，2003年結婚後，關詠荷淡出幕前。

王祖藍追求李亞男冷靜期三年

2005年仍是兒童節目主持的王祖藍，主動追求身高相差15厘米的前華姐冠軍李亞男，惟「藍男戀」因擔心外界目光，展開3年「冷靜期」，直至參加外地傳教才愛火重燃，並於2015年結婚，亞男欣賞祖藍顧家有責任心，又承認身高問題曾令感情卻步。

憶蓮封恭碩良是最重要的男人

天后林憶蓮和歌手恭碩良年紀相差11年，至今仍是經典的姊弟戀。2010年因合作擦出愛火花，雖然地位懸殊，拍拖9年來依然恩愛並共賦同居，憶蓮更公開指恭碩良是生命中最重要的男人。