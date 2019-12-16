爆喊封王　Phoebus最唔滿意呢Part表現

ViuTV《全民造星II》最終吳啟洋（Phoebus）擊敗大熱張天賦（MC）贏得「造星II」冠軍，MC屈居亞季，李祉均（Oscar）奪季軍。3人賽後接受訪問，冠軍Phoebus表示現心情百感交集，因首回合表演時耳機失靈，過程連台下聲音都聽不到，只靠練習時情況去做。講到因失準而在後台爆喊？他謂：「我嗰刻心情係好嬲自己，覺得好似自己準備咗一個表演，最後唔可以畀完美嘅表演人哋睇到，呢個位係令自己最唔開心，好彩我喊嘅同時亦有好多人叫我冷靜，因接下來都要應付其他表演，我慢慢收拾咗心情就OK 。」霍汶希讚執生快？他謂多謝各位評判。

至於大熱倒灶的MC可有失望未能奪冠？MC表示：「其實今次輸呢場仗我係心服口服，因為《全民造星》係需要一個全能嘅藝人，而Phoebus的而且確係好好，只係一個遺憾係爸爸睇唔到（上月張父因病離世），但我相信爸爸一樣係睇到嘅，我嚟緊希望再做好啲。（雖然輸咗，但算唔算喺家人前爭番口氣？）都係嘅，我其實應承過爸爸留個位畀佢，決賽畀佢揀位，但佢好識揀，揀咗個好舒服嘅地方睇住我，佢睇到我決賽，睇到我攞到名次。」

而季軍Oscar頭一個回合取得最高分，當時可想過有機會取勝？Oscar表示：「其實由99名開始都冇諗過自己行到咁遠，我最開心係一件事情上付出好多能力，而終於開始有少少成績，少少收穫，呢樣滿足感係冇嘢可以比嘅，開心係好多人欣賞，所以，我好開心。（係咪會做多啲商業方面嘅幕前演出？）我覺得要睇商業嘅界綫係點定，自己都有問自己呢個問題，我可以應承大家會做多啲好嘅演出畀大家，咁先會對得住大家。」

講到MC贏得網上平台投票贏得2萬元獎金，問到MC如何慶祝？MC稱獲獎是開心，但暫時現階段未方便慶祝，而他最想是能保持一班造星II的友情，畢竟相處近7個月的戰友，一齊向大家目標進發。