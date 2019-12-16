東方日報C1：陳偉琪陪放狗方紹聰冧招狂追

身材標青才藝出眾的「34E咪神」陳偉琪（Vicky），一向追求者眾，早前，她經歷人生低潮，不少觀音兵趁機出招獻殷勤，希望奪得「琪」心！日前，無綫藝人方紹聰便與Vicky在數碼港放狗，期間男方拿起結他唱情歌，出奇招冧女神！

現年28歲的陳偉琪近年憑《愛‧回家之開心速遞》「細龍太」一角成功入屋，她亦把握機會展示演藝所長，早前到荷里活參加「世界表演藝術錦標賽」並得到大獎，相當叻女！不過，今年10月，她因醉駕惹官非，事後Vicky後悔不已，誠心致歉，算是她在事業發展順遂之際，經歷到人生低潮，而不少觀音兵即把握機會乘機出招，加把勁力追女神，盼能奪得芳心！

錫晒狗狗願「執金」

日前，Vicky被拍得與近年在《特技人》、《鐵探》等劇集獲注意的「奶仔」方紹聰在數碼港放狗，只見「奶仔」的愛犬似乎已當Vicky是女主人般，十分黐她，看來已見過多次，Vicky亦很錫狗狗，陪牠跑步之餘，還落手落腳為狗狗「執金」，既有愛心亦有公德心。

據知，該狗狗是「奶仔」領養回來的唐狗，Vicky覺得男方性格善良、有愛心，遂不時應「奶仔」之邀到數碼港陪伴唐狗，亦因此造就了兩人見面的機會。難得與Vicky見面，「奶仔」當然不忘使出冧招，本身打得又唱得的他甚有才華，拿出結他自彈自唱情歌，逗得Vicky笑逐顏開，最後更陪「奶仔」一齊和唱，合拍又Sweet！

性格爽朗直認追求

事後記者分別致電兩人，方紹聰大讚Vicky各方面都很出眾，尤其性格最為吸引： 「佢性格好爽朗，我好鍾意呢類型嘅女仔，反而公主型唔啱我。（力追緊？）佢咁靚，好多人都想追求啦！」而Vicky跟「奶仔」亦心有靈犀，接受電話訪問時笑言：「靚女梗係多人追，哈哈，講笑啫！慢慢觀察啦。」她直言自己愛「才」，擇偶會以「才能」行先，亦很欣賞「奶仔」心地善良以及識彈結他唱歌，實屬多才多藝的藝人！由於他倆鮮有合作，問到如何結識「奶仔」？Vicky說：「選港姐嗰陣已經認識，不過，近年因為有共同朋友嘅關係，大家就更加熟落。」

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