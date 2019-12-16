托女友胸係碎料　Tank爆超激動作慘被Cut

《全民造星II》中被視為舞功了得的梁德忠（Tank），在首回合的演出時即Quali玩爆肌，更再次出動女友大跳辣身舞，其中更從後雙手托着女友胸部，女友亦有騎在他身上，意識露骨大膽。講到他大騷爆肌Tank自嘲：「我唔算大隻好瘦，大隻我會除晒添。（爆肌吸引評判眼睛？）因為始終我最善長係跳舞，但唔可以齋跳，剩係只跳Step未必搶到分，所以我就諗吓有乜構思令成件事再昇華啲，我就諗到用身形，就去加操。」

談及是否上次和女友跳舞效好所以總決賽再encore？Tank謂：「係呀。（因為同女友跳，所以肢體動作可以放心大膽？）一定啦！（怕唔怕畀人覺得太意淫？）其實藝術呢樣嘢好睇大家點睇，好多外國演出者佢哋都比我演繹得更誇張，但人哋會覺得OK喎，好sexy，但可能本土啲人會有少少保守未必接受到呢樣嘅。（大會知你有呢啲動作？）知道嘅，問咗嘅，都已經cut咗好多動作㗎啦。（原先仲激？）係呀，我已經收斂好多啦，唔緊要，下次有機會再表演。」他稱原先設計是想有個水池玩濕身。現變了淋水？他笑謂：「係呀，舞台嘅問題。（由一個池嘅水變成一支水咁多？）係呀，由4X4米嘅池變咗柱狀。」