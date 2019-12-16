離開無綫冇嘢撈？金剛深夜發千字文懷疑人生

藝人金剛2017年離開無綫返家鄉台灣居住，與有「國光女神」之稱嘅藝人梁云菲（Nana）拍拖，經常喺社交網上載遊玩照，一時去曬太陽、一時去潛水，度假生活令人羨慕。早前金剛返港拍住麥長青（麥包）為ViuTV節目《C9旅行團》拍攝，人前依舊笑面迎人，不過，原來背後唔係旁人睇得咁簡單！

凌晨時分，金剛突然有感而發打咗篇千字文，指入行20年經歷高低起伏，有人喜歡、亦有人唔鍾意自己，但有時面對批評嘅時候，往往會懷疑人生：「當然這當中也有不喜歡我的觀眾朋友，甚至討厭我的觀眾朋友，但這世界上真的很難確保每一個人都喜歡你對吧？常常口中都說自己的心理建設很堅強了，怎麼會在乎別人的批評呢？其實我內心是在乎的，因為我真的是一個沒自信的人......畢竟每一次的亮相都是自己用盡了百分之兩百的力氣去做，背後的過程甚至辛酸也只有自己知道，所以真的希望做到最好，也真心希望觀眾朋友會喜歡，但很難，雖然有很多好的評論，但難免還是有一些評論看了會覺得懷疑人生，這時候自己的鴕鳥心態就跑出來了，於是乎不太敢去看評論，大概是怕自己愈老愈玻璃心吧？看了傷心難過，但我知道這是我們這一行不能去避免甚至會發生的事情，我只希望常常批評我們的朋友真的有機會甚至花你（妳）們一點點的時間去看看我們用心甚至用血汗去完成的作品，或許會有一些改觀，如果真的沒有也沒關係，至少謝謝你（妳）願意浪費一點點時間在我們身上，我想這對我們會是很好的鼓勵跟打氣了，今年的我大家都說我過的很爽一直在度假，不是潛水就是曬太陽，其實是因為今年真的不是很好，所以一直離開台北去逃避現實的生活2019快過了，希望明年我不要再一直度假了，畢竟低潮的時候享受人生，高潮的時候享受掌聲，我希望2020我會繼續努力也希望高潮可以再起！繼續享受久違的掌聲，謝謝大家。」

甫文一出，唔少網友畀like鼓勵金剛，女友Nana亦留言冧對方：「2020我們一起更好，無倫如何你的旁邊，都會有我的支持。寶貝，我就是你最大的粉絲。」繼續大放閃光彈！同樣係台灣人嘅苟芸慧亦畀鼓掌emoji撐對方。