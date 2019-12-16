Diddy50歲群星生日P　Kardashian姊妹花Beyonce鬥索

美國樂壇巨星Diddy上月4日50歲生日，不過他到前日才在洛杉磯大搞生日派對。並邀請一眾巨星好友包括天后Beyonce與老公Jay-Z、文新紮天后Cardi B與老公Offset、真人騷女王Kim Kardashian與歌手老公Kanye West、Kylie Jenner與Khloe Kardashian等盛裝出席。此外，好友里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、娜奧美金寶（Naomi Campbell）、NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）、Usher、Kevin Hart夫婦、The Weeknd與French Montana等都有現身，場面星光熠熠！生日派對期間，Kanye更與不和多年的Jay-Z被影到在場內世紀握手冰釋前嫌！據知Diddy將生日派對延遲個多月舉行是順便慶祝埋去年離世的前妻Kim Porter生忌，昨日是Kim49歲生忌。亦為一對孖女Jesse與D’Lila提早慶生。