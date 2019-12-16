形容拍攝係悲劇　尹智慧爆新片不快經歷

曾拍韓劇《幽靈》及《上流社會》40歲女星尹智慧，前日在社交網發文，大爆她在拍新片《呼吸》時的不快經歷。《呼吸》是韓國電影藝術學院製作的畢業作品，由製作費約7千萬韓圜，尹智慧指這部是她拍過的電影之中，製作費最低的作品，雖然知道會很辛苦，但卻相信製作這部電影的人擁有初心，會很有熱情去拍這部電影。

尹智慧指她後來才發現拍攝進行的方式十分奇怪，除了不分日夜拍攝之外，亦有很多不符合常理的事，拍攝現場有很多安全問題：「導演唔嗌cut，只係一路望住，我要喺唔確保安全嘅道路上面落車，經過嘅的士避開我，司機肯定覺得我係『癲婆』，喺地鐵拍偷嘢場面時被追住，只能夠解釋係拍緊學生電影之後逃走。」

她表示拍攝期間只覺得很危險、魯莽和痛苦，直到拍攝完結時，她也不覺得拍攝有意義或有好的回憶，她見到企劃部用毫無關聯的照片用作宣傳，並謊稱拍攝現場氣氛十分好，令她覺得十分不滿，形容電影是一部悲劇，不希望被宣傳手法再次戲弄。

電影公司方面就表示正在了解事件，會於今日內作出回應，並指已要求企劃部刪除有關宣傳照片及修改說明字句。