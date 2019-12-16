性侵案開審前　Harvey Weinstein受訪搏同情

荷里活影壇大亨Harvey Weinstein自前年被80多位女性連串性侵指控之後甚少接受傳媒訪問，而上周五他罕有接受《紐約郵報》（New York Post）訪問為自己平反，67歲的Weinstein上周出庭後接受了脊椎手術減輕8月時因車禍時的背痛。手術完畢後他一直留院，而周五他在紐約一所醫院受訪。

他形容感覺自己是被遺忘的人，他說：「我比任何一位製片人拍攝由女性執導嘅電影同講女性嘅電影更多，而我講緊係30年前。我唔係講緊依家，依家已變成時尚。我做先嘅！我係先鋒！因為發生咗啲事，呢一切都被剔除。我嘅功勞已被遺忘。我希望呢個城市能賞識從前嘅我，而唔係我變成點。」

而Weinstein亦舉例指2003年女星桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）收1,000萬美元（約7,800萬港元）拍了他製作的電影《頭等俏佳人》（View from the Top），當時她在獨立電影之中獲最高片酬女星仲高過晒所有男星。此外，他亦吹捧自己在慈善方面的工作，指9.11恐襲之後，他協助監製一個慈善騷，為急救人員籌得1億美元（約7.8億港元）。除了為自己抱不平之外，Weinstein亦公開他在醫院的照片來澄清他扮病在審訊前搏人同情。