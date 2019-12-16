陳家樂新年有兩齣電影上畫：好大支強心針

英皇電影於明年賀歲檔雙龍出海，分別有林超賢執導的特技大製作《緊急救援》，以及陳家樂、李靖筠（Gladys）孭飛的愛情浪漫喜劇《我的筍盤男友》，兩片均於大年初一齊齊開畫，有幸參與兩片的家樂直言深受鼓舞：「呢個市道我居然喺新年有兩齣電影上畫，確係一支大大強心針，鼓勵我喺呢個行業繼續努力！」對於被看好有力上位，家樂謙虛表示：「好多前輩都經過不斷努力先成為國際巨星，畢竟我唔係紅褲子出身，冇接受過正統訓練，我希望能夠參與更多製作，不斷磨練演技，冇實戰經驗好難進步，新一代演員最欠缺就係機會！」更指已報讀戲劇訓練班盡量吸收養分，望能令演技更上一層樓！

談到於《我》片化身霸道筍盤男，家樂自言平時多演陽光男孩，今次角色性格有點cool、乞人憎，卻又要令人討喜，故絕對是個大挑戰，而首次與Gladys合作，家樂盛讚對方聰明及有天分：「佢對身邊一切都好有感覺，好容易被觸動情緒，對於一位新演員嚟講，能善於將個人情緒表達出嚟，已經佔有先天性優勢，我好欣賞！」至於另一部《緊》片，乃繼《破風》後再與林導及彭于晏合作，家樂坦言感激導演再次給予機會，還能飛到墨西哥拍攝超過三個月外景，親身感受荷里活水平大製作，令其大開眼界！