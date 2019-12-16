做慣大家姐　蘇慧恩唔Mind姊弟戀

藝人蘇慧恩（Ophelia）及謝高晉於深圳酒店出席電影《真的你．假的我》發布會，主角兩人均表示十分興奮能參與該電影的發布，皆因會上公布了該電影將會在內地八千多間電影院缐上映。該電影於上年拍攝，將於2020年暑假檔期上映，電影劇情充滿溫情勵志。

被問及電影內與男主角謝高晉有否戀愛關係？Ophelia回應 :「電影內我飾演一個神憎鬼厭嘅酒店老闆娘，而高晉就係被我詐騙之後，成為咗酒店員工，我就用一個大姐姐嘅角色教佢點樣打理酒店，喺日對夜對嘅情況之下，當然對佢有感覺，其實套戲有啲似《敗犬女王》姊弟戀橋段，所以拍呢套戲之前，我都翻睇咗《敗犬女王》向楊謹華同阮經天偷吓師！」

兩位主角被問及能否接受姊弟戀？謝高晉表示：「其實我唔介意女朋友大過自己，最緊要性格夾得到，同埋有共同話題，反而女仔大個小小會成熟啲，冇咁公主病，更加識得照顧自己，因為我都好怕同一啲唔成熟嘅女仔一齊。」而Ophelia則表示：「年齡對我來講真係唔係一個問題，因為自己本身喺屋企係大家姐，由細到大都好識得照顧人，所以我真係唔介意另一半細過自己，最緊要我對嗰個人有感覺，就算姊弟戀都冇所謂啦！」