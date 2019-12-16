做家務呻辛苦　Jessica＠SG作嘔驚有咗

女子組合Super Girls的3位成員Jessica、Yanny和Cheronna到主題公園試玩全新機動遊戲，不過，自認怕離心力的Yanny就只作狀坐上機動遊戲上讓大家影相，真玩就交給2位好姊妹。而Jessica和Cheronna果然膽夠大，隨着機動遊戲不停在空中自轉再前後轉動，見到冇份玩的Yanny都戥她們喊驚，更連環玩2次。

試玩完畢後，剛做人妻的Jessica笑謂：「接呢個工作前都有諗過自己會唔會有咗，但當然係冇嘅，但玩完真係有有咗嘅感覺，因為好想嘔。」在旁的Yanny都笑問她是否開始努力「造人」，Jessica表示抱開放心態，今次是她婚後首次出席活動，並言近排忙於搬屋，老公負責砌傢俬，她負責做家務：「原來做家務真係好辛苦，洗碗、執屋、煮飯，我有一刻擔心自己會變黃面婆，所以好期待復工。（會否請工人姐姐幫手？）我哋都希望二人世界先，將來有小朋友先再考慮請姐姐。」剛分手的Cheronna大感羨慕並說：「好幸福」。Jessica說很快到她時，Cheronna即言：「我暫時唔需要住。」