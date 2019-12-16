事務所再告網民　姜丹尼爾要求關閉惡評論壇

韓國Mnet電視台選秀節目《Produce 101》（PD101）第二季出身的限定男團Wanna One今年初解散，主將姜丹尼爾今年6月設立個人事務所KONNECT，並於7月以個人身份出道，本月再出碟的他，突然宣布因患上抑鬱症而停工，他於本月3日晚上發文求救，指自己無論做甚麼都被網民導向不好的方向，愛惜的粉絲及家人亦被人嘲笑及罵，令他十分痛苦。

KONNECT事務所今日指繼早前控告對姜丹尼爾作出人身攻擊及散布謠言的網民後，最近亦已再度提交訴狀，控告其他網民，他們絕對不會與網民和解，會採取強硬的法律行動。而姜丹尼爾的代表律師今日亦發聲明，要求關閉《PD101》第二季的討論區，他指已經向首爾中央法院申請關閉論壇，現時該討論區有數百萬篇文章，當中有不少要誹謗姜丹尼爾、嚴重損害其名譽及關於他的失實內容，這已經完全超過言論自由的容忍限度，需要嚴厲的處罰。

律師指該討論區每日有數千上萬的文章更新，令姜丹尼爾承受很大的壓力，最後需要中斷演藝活動，他指今後若再發現有誹謗成份的文章，會要求刪除文章、禁止該網民發文及採取禁止該網民進入網站等措施，亦會申請刪除有關討論區。